Как Болгария участвует в войне в Донбассе. Колонка Владимира Тулина

В Болгарии активизируется общественное движение против содействия, которое оказывает руководство страны Вооруженным силам Украины. Главной движущей силой в нем является ассоциация «Барс», которую возглавляет Любомир Данков.

Он многократно посещал Украину и видел события 2014 года и последующие своими глазами. Он много общался с людьми по обе стороны фронта и интервью с ними стали основой для его сайта donbass-war.net, который он поддерживает на болгарском, русском и английском языках. В апреле 2018 года украинские власти запретили ему въезд и депортировали из страны. Теперь он посещает только Донбасс, где продолжает собирать материалы для своего сайта и общается с болгарскими добровольцами в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

21 июля 2018 года Любомир Данков отправил официальное письмо в министерства обороны и иностранных дел Болгарии.

«После беспорядков зимой 2014 года в Киеве информация об Украине в наших СМИ стала очень скудной; серьезная и объективная информация о конфликте в Донбассе полностью отсутствует, появляются только пропагандистские материалы, — писал он. — В Донбассе есть вооруженный конфликт, но в нем Россия не участвует. Проще всего в этом убедиться, если прочитать минские соглашения. Там ясно описана сторона на восток от линии соприкосновения — «отдельные районы Донецкой и Луганской области». То, что в районе есть добровольцы и инструкторы из России, Сербии и других стран с одной стороны и добровольцы и инструкторы из Хорватии, Польши, США, Канады, прибалтийских республик и других стран с другой стороны не делает этот конфликт ни войной между Украиной и Россией, ни мировой войной (в данный момент). Нет ничего нелогичного в участии чужих граждан в гражданской войне, пример: Испания 1936–1939 годов. Раненые солдаты украинской армии ранены в гражданской войне.

Участие регулярной армии во внутреннем конфликте абсолютно недопустимо и незаконно. Кроме того, украинской армии помогают незаконные вооруженные формирования, такие как «Азов», «Айдар», вооруженные группы «Правого сектора»1 и другие (все перечисленные украинские националистические организации запрещены в России. — Прим. ФАН). Тактика, применяемая ВСУ и вышеназванными незаконными формированиями, включает умышленный обстрел гражданских объектов и приводит к огромному числу гражданских жертв. Такие действия полностью соответствуют определению «террористическая деятельность». С учетом вышеизложенного никакие отношения сотрудничества между НАТО и Украиной и никакие обязательства к доверительным фондам не могут обязывать Республику Болгария односторонне помогать военным, пострадавшим при участии в незаконных военных операциях, которые можно охарактеризовать как террористические. Если оказывается помощь только одной стороне, то это точно означает принятие одной из сторон в конфликте. А это недопустимо. Причины конфликта в Донбассе сложны, и идея, что Украина является стороной, пострадавшей от какой-то агрессии, несерьезна. Если есть идея помощи пострадавшим от конфликта, которая заслуживает уважения, то она должна реализовываться для людей по обе стороны линии фронта. Надеюсь, что вы отнесетесь серьезно к изложенным мотивам и составите план участия Республики Болгария в помощи гражданским лицам, пострадавшим от военных действий в Донбассе».

Это письмо Любомир Данков написал после того, как получил информацию от заместителя министра обороны Болгарии Атанаса Запрянова о том, что еще с 2014 года действует Доверительный фонд по лечению и реабилитации пострадавших украинских военнослужащих. Интересно, что из 29 стран НАТО деньги на лечение украинских карателей дают лишь 11. Зато официально нейтральные Швеция и Япония дают деньги на лечение борцов с собственным народом. Кроме того Атанас Запрянов сообщил, что фонд не ограничивается финансированием лечения бойцов ВСУ в Болгарии на базе Военно-медицинской академии в городе Хисаря, но и обучает персонал и предоставляет технику для медицинских центров для их лечения на Украине.

К сожалению, компетентные органы Болгарии отказываются сообщить, сколько денег они потратили и какое количество убийц гражданского населения поставили на ноги. Правда, еще в 2014 году на саммите руководителей стран НАТО в Уэльсе тогдашний президент Болгарии Росен Плевнелиев объявил, что его страна даст на лечение бойцов ВСУ 255 тысяч евро, но этой суммой дело явно не ограничилось.

Вообще, Росен Плевнелиев был, очевидно, единственным государственным руководителем, который стремился втянуть свою армию в войну на Донбассе. Его предложение о создание совместного болгаро-румыно-украинского батальона как первого шага к этому повергло Болгарию в шок. К счастью, его идею отклонило вначале правительство Румынии, а затем и народ Болгарии: из-за катастрофически низкого рейтинга он даже не рискнул выставить свою кандидатуру на второй срок. Росену Плевнелиеву Федеральное агенство новостей посвятило статью «Президента Болгарии презирает даже жена, а любят только украинские националисты».

К сожалению, помощь властей Болгарии своим коллегам на Украине лечением раненых не ограничивается. В августе 2017 года министерство экономики Болгарии опубликовало официальный доклад, в котором говорилось, что страна добилась больших успехов в экспорте оружия и продала его на 1,015 миллиарда евро. При этом США, которые закупили у Болгарии боеприпасов на 97,872 миллионов евро, являются третьим по величине покупателем болгарского оружия после Ирака и Саудовской Аравии. В то же время у американской армии нет оружия, которому бы требовались эти боеприпасы.

Тогда же заместитель командующего корпусом минобороны ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в ночь с 30 на 31 июля 2017 года вооруженные силы Украины обстреляли позиции армии ДНР в районе города Ясиноватая из гранатометов РПГ-7. Использованные гранаты были болгарского производства.

Вскоре украинская армия в Донбассе стала получать гранатометы одноразового применения РПГ-22, разработанные в СССР и выпускающиеся также в Болгарии с 1980 года. Это фактически признают и украинские власти.

5 декабря 2017 года болгарское информационное агентство News.BG опубликовало статью под названием «США уже поставляют гранатометы на Украину». В ней приводится интервью посла Украины в США Валерия Чалого украинскому агентству УНИАН и уточняется, что речь идет о гранатометах, поставляемых по условиям торгового договора.

А уже 10 декабря болгарский доброволец в Донецкой Народной Республике Цветомир Гетов опубликовал в Интернете видеозапись на которой видно множество зарядов РПГ-22 после обстрела ВСУ школы в селе Зайцево.

На снарядах стояла маркировка болгарских заводов «ВМЗ-Сопот» и «Арсенал» — числа 10 и 11 в двойном кружке. Изготовлены они были в 2014 году. Представитель армии ДНР также сообщил, что в бронетехнике, захваченной возле аэропорта Донецка, были найдены инструкции на болгарском языке.

На территории ДНР проживает около 7000 болгар. Получается, что болгарское оружие убивает в том числе и своих сонародников. Бывший председатель Болгарского сообщества Донбасса Анатолий Стоянов при встрече с Цветомиром Гетовым упоминал тот факт, что из Болгарии поступает вооружение для ВСУ.

«Знаем, что смертоносное оружие идет из США — это не новость для нас. Но то, что Болгария отправляет сюда оружие, которое убивает нас, болгар, — этот факт нас не то что возмущает — у нас просто разрывается от этого сердце!», — заявил Стоянов.

Его сонародники, живущие в Болгарии, не менее эмоционально прокомментировали в интервью агентству Frognews лечение украинских военных в своей стране.

Даниела Панова: «Я не согласна, чтобы с наших налогов финансировали лечение убийц детей и женщин!» Валери Денчев: «Почему их не возьмут поляки? Меркель? Норвегия? Все те, кто наложил санкции на Россию? А мы сильно ли богаты, чтобы делиться с ними последним куском?» Лена Штерева: «Можем принять на лечение пострадавших гражданских, но солдат — нет. Пусть их лечат те, кто послал убивать!» Офицер запаса Тодор Начев: «Мы американские марионетки. Перемещают нас как пешки на шахматной доске и делают с нашими политиками что хотят. Плакали мы за жертвы в Париже, а на тех в Луганске и Мариуполе нам плевать!» Теменуга Лачева: «Для лечения болгарских детей денег нет, а для украинских солдат есть?!»

Последние слова стали особенно актуальны в последние месяцы, так как непрерывно у стен парламента в Софии идут акции протеста матерей детей-инвалидов под лозунгом «Системата ни убива» («Система нас убивает»). Акции солидарности проходят и во многих других городах Болгарии. Однако пока власти страны отказываются выделить дополнительное финансирование для лечения детей — очевидно, украинские военнослужащие для них важнее.

1 Организация запрещена на территории РФ.