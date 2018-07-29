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Инцидентов во время главного военно-морского парада в Петербурге не было — ЗВО
Россия
Корабль-робот впервые принял участие в главном военно-морском параде в Петербурге
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    Инцидентов во время главного военно-морского парада в Петербурге не было — ЗВО

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    Инцидентов во время главного военно-морского парада в Петербурге не было — ЗВО

    Санкт-Петербург, 29 июля. Главный военно-морской парад в Северной столице прошел без инцидентов. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

    «Никаких инцидентов при прохождении парадного строя кораблей по акватории реки Невы 29 июля во время главного военно-морского парада не было», — говорится в сообщении.

    Стоит отметить, что праздничное мероприятие в Северной столице посетил президент России Владимир Путин, который ранее поприветствовал экипажи кораблей-участников парада в Кронштадте, и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

    Жители и гости города наблюдали за парадом с набережной Невы и Дворцовой площади, где установили большой экран для показа трансляции.

    Ранее корреспондент Федерального агентства новостей сообщал с места событий о завершении парада авиацией Военно-морского флота России и ЗВО. Шестерка штурмовиков Су-25 «Грач» в финале мероприятия раскрасила небо над городом в цвета российского триколора.

    Автор: Екатерина Кухарева
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