Владимир Путин принял главный военно-морской парад в Петербурге Владимир Путин принял главный военно-морской парад в Петербурге и поблагодарил моряков ВМФ за службу и за то, что они «высоко держат звание неустрашимого и несокрушимого российского флота», передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. В своей речи глава государства отметил, что российский флот успешно решает задачи обороноспособности, играет важную роль в обеспечении стратегического паритета. По Невскому фарватеру перед Верховным главнокомандующим торжественно прошли современные малые ракетные корабли «Ураган» и «Серпухов», противодиверсионные и патрульные катера «Грачонок» и «Раптор», морской тральщик «Александр Обухов» с новым безэкипажным катером.

В Хасаке состоялся выпускной для офицеров и водителей МВД Полицейское командование в сирийской Хасаке выпустило 69 офицеров и водителей для МВД. В честь такого события был проведен торжественный праздник, на котором выпускники показали свои навыки в военном искусстве, об этом с места событий сообщает наш корреспондент. Участники церемонии показали хорошую физическую форму, способность выполнять боевые задачи, точность атаки во время наступления вражеских сил. Отметим, обучение новых кадров удалось провести при поддержке президента Сирии Башара Асада, который сделал своеобразный подарок жителям провинции Хасака: новоиспеченные полицейские будут служить именно в этом регионе.

Спасатели-десантники потушили 530 гектаров леса в Мурманской области Десантники-пожарные потушили серьезный лесной пожар в Кольском районе Мурманской области на площади 530 гектаров. В настоящее время в области действует четыре пожара. В Мончегорском лесничестве удалось локализовать огонь на площади в 1300 гектаров. В региональном Министерстве природы сообщили, что на Мурманскую авиабазу с тушения крупных лесных пожаров вернулись 15 десантников-пожарных. Напомним, отряд авиалесоохраны из Коми поможет сотрудникам МЧС тушить пожар в лесах Мурманской области. Об этом написала губернатор Заполярья Марина Ковтун в своем микроблоге в Twitter.