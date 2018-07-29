Москва, 29 июля. Волейболист Алексей Спиридонов высказался на тему, которую в последние дни активно обсуждают спортивная и околоспортивная общественность России, — вручение футболистам национальной сборной звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС).

Доигровщик казанского «Рубина» принял участие в обсуждении в Twitter, оставив комментарий под записью известного спортивного журналиста Игоря Рабинера.

«Очень уважаю Гамову, но по вопросу змс футболистам — не согласен. Во-первых, все по закону. Во-вторых, в полном соответствии с масштабом эмоций, который выступление на ЧМ вызвало в стране…» — написал Рабинер.

Очень уважаю Гамову, но по вопросу змс футболистам - не согласен. Во-первых, все по закону. Во-вторых, в полном соответствии с масштабом эмоций, который выступление на ЧМ вызвало в стране. В-третьих, нельзя сравнивать уровень мировой конкуренции в футболе и других видах спорта. — Igor Rabiner (@IgorRabiner) July 28, 2018

Спиридонов не согласился с журналистом, отметив, что, по его мнению, для команды, не добравшейся до пьедестала ЧМ, звание заслуженных мастеров спорта — это слишком щедро.

«Я выиграл чемпионат Европы, пару мировых лиг, пару лиг чемпионов — и где мое звание ЗМС? А тут обыграли арабов — и на тебе значок. Были бы в призах, то вопросов не было бы», — написал Спиридонов.

Напомним, футболисты сборной России ранее были удостоены звания заслуженных мастеров спорта, а тренеры команды — звания заслуженных тренеров. На чемпионате мира национальная команда добралась до 1/4 финала (лучший результат в новейшей истории), обыграв по ходу турнира команды Саудовской Аравии, Египта и Испании.

Волейболистка Екатерина Гамова не оценила решение Минспорта о вручении футболистам звания заслуженного мастера спорта, с ее позицией согласился бывший полузащитник сборной России Евгений Андонин.