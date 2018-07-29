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Авиация завершила главный военно-морской парад в честь дня ВМФ в Петербурге
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    Авиация завершила главный военно-морской парад в честь дня ВМФ в Петербурге

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    Авиация завершила главный военно-морской парад в честь дня ВМФ в Петербурге

    Санкт-Петербург, 29 июля. Авиация Военно-морского флота России и Западного военного округа завершила главный военно-морской парад в Петербурге, который прошел в акватории Невы.

    Следом за парадным строем кораблей показались со стороны Финского залива первые вертолеты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Авиация завершила главный военно-морской парад в честь дня ВМФ в Петербурге

    Воздушную часть мероприятия открыла тройка вертолетов Ка-27, за ними последовали три Ка-29 и два Ми-8. Впервые в воздушном строю появился вертолет-разведчик Ка-31Р.

    Авиация завершила главный военно-морской парад в честь дня ВМФ в Петербурге

    Следом за вертолетами участники парада увидели самолеты Ил-38Н и Ту-142, истребители Су-30СМ, корабельные Су-33 и МиГ-29К, бомбардировщики и разведчики Су-24М/МР.

    Авиация завершила главный военно-морской парад в честь дня ВМФ в Петербурге

    Стоит отметить, что командиры воздушных экипажей проявляют особое мастерство, выдерживая плотные строи и определенный порядок в воздухе.

    Авиация завершила главный военно-морской парад в честь дня ВМФ в Петербурге

    Главный военно-морской парад в Северной столице завершила шестерка штурмовиков Су-25 «Грач», которая раскрасила небо над городом в цвета российского триколора.

    Авиация завершила главный военно-морской парад в честь дня ВМФ в Петербурге

    Напомним, на праздничное мероприятие в Северной столице прибыл президент России Владимир Путин, который ранее поприветствовал экипажи кораблей-участников парада в Кронштадте. Жители и гости города наблюдают за парадом с набережной и Дворцовой площади, где установлен большой экран для показа трансляции.

    Авиация завершила главный военно-морской парад в честь дня ВМФ в Петербурге

    Автор: Екатерина Кухарева
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