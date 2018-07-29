Маленькая модель страны: Ницой рассказала, как штрафовала русскоговорящих воспитателей в украинских лагерях

Киев, 29 июля. Скандальная украинская писательница Лариса Ницой предложила киевским властям решительно поменять способы стимулирования и наказания для внедрения государственного языка во всех отраслях жизни.

Так, после своего визита в Карпаты и работы в детском лагере скандальная националистка ввела украиноязычный режим в учреждении, в результате воспитатели были должны разговаривать на родном языке. Для «непослушных» педагогов вводились штрафы в размере 50 гривен, а разговаривающие на украинском языке дети поощрялись.

«Я сказала воспитателям, что у нас украиноязычный режим в лагере. Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке. Один вожатый сказал, что не любит украинский язык, одна воспитательница сказала, что его ненавидит», — рассказала Ницой.

Националистка отметила, что наказывала педагогов, которые разговаривали на русском языке, добавив, что многие из воспитателей в итоге не досчитались к заработной плате 500-600 гривен, пишет «Обозреватель».

Ницой даже придумала название своей системе — «маленькая модель страны».

Ранее сообщалось, что националистка Ницой назвала украинского боксера Александра Усика «трусом и слабаком» после его победы над Муратом Гассиевым в Москве.

Напомним, 31-летний Усик отказался отвечать на вопросы украинских журналистов о принадлежности Крыма, назвав их «собачьими».

Крым стал частью России после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымчан и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ.