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Патриарх Кирилл снял церковного администратора Пархаева со всех должностей в РПЦ
Общество
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    Патриарх Кирилл снял церковного администратора Пархаева со всех должностей в РПЦ

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    Патриарх Кирилл снял церковного администратора Пархаева со всех должностей в РПЦ

    Москва, 29 июля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освободил главу предприятия «Софрино» Евгения Пархаева от всех должностей в организациях РПЦ. Об этом в воскресенье информирует пресс-служба «Софрино».

    Предприятие занимается производством икон, церковного облачения и ювелирных изделий. Почему Пархаева, который, судя по информации из открытых источников, также являлся управляющим гостиничным комплексом Московского патриархата «Даниловская» и куратором нескольких резиденций РПЦ, сняли с должностей, не сообщается.

    Отметим, Пархаев, которому в июне исполнилось 77 лет, работал в Московской патриархии с 1965 года, а главой «Софрино» — с конца 1980-х.    

    Автор: Федор Веснин
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