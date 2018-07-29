«Нонсенс, как обычно»: Пушков оценил заявления Порошенко о «европейском выборе» князя Владимира

Москва, 29 июля. Российский сенатор Алексей Пушков назвал заявления украинского президента Петра Порошенко о том, что крещение Руси было «европейским выбором» князя Владимира, очередными попытками переписать историю.

Политик напомнил Порошенко, что в 988 году никакой «свободной» Европой и «не пахло», «даже понятия такого не было», поэтому никаким европейским выбором крещение Руси быть не могло, ведь тогда «мыслили в иных категориях».

«Избрав православие, князь Владимир сделал византийский выбор. И свободой тогда в Европе не пахло, даже понятия такого не было. Нонсенс, как обычно», – написал Пушков своем микроблоге в Twitter.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, заявление Порошенко прозвучало во время его выступления в Киеве по случаю 1030-летия Крещения Руси. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН обрушился с критикой на украинского президента, заявив, что князь Владимир сделал выбор единого народа в пользу единой веры и вовсе не отказывался от «самостоятельной и великой роли своего государства»: «Наоборот, он придал государству правильное направление, крестив народ в христианство и отвадив его от язычества».