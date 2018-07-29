Меню
Политика
«Нонсенс, как обычно»: Пушков оценил заявления Порошенко о «европейском выборе» князя Владимира
Россия
Четвертые международные армейские игры открылись в Подмосковье
Следующая новость
Загрузка...

    «Нонсенс, как обычно»: Пушков оценил заявления Порошенко о «европейском выборе» князя Владимира

    61

    «Нонсенс, как обычно»: Пушков оценил заявления Порошенко о «европейском выборе» князя Владимира

    Москва, 29 июля. Российский сенатор Алексей Пушков назвал заявления украинского президента Петра Порошенко о том, что крещение Руси было «европейским выбором» князя Владимира, очередными попытками переписать историю.

    Политик напомнил Порошенко, что в 988 году никакой «свободной» Европой и «не пахло», «даже понятия такого не было», поэтому никаким европейским выбором крещение Руси быть не могло, ведь тогда «мыслили в иных категориях».

    «Избрав православие, князь Владимир сделал византийский выбор. И свободой тогда в Европе не пахло, даже понятия такого не было. Нонсенс, как обычно», – написал Пушков  своем микроблоге в Twitter.

    «Нонсенс, как обычно»: Пушков оценил заявления Порошенко о «европейском выборе» князя Владимира

    Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, заявление Порошенко прозвучало во время его выступления в Киеве по случаю 1030-летия Крещения Руси. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН обрушился с критикой на украинского президента, заявив, что князь Владимир сделал выбор единого народа в пользу единой веры и вовсе не отказывался от «самостоятельной и великой роли своего государства»: «Наоборот, он придал государству правильное направление, крестив народ в христианство и отвадив его от язычества».

    «То, что мы видим сегодня на берегах Днепра, — это по сути возрождение нового язычества, когда всевозможные раскольники-самозванцы, изгнанные отовсюду фрики пытаются через политические механизмы приобрести статус законной церкви на Украине», — подчеркнул он.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.