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«Заминированный» аэропорт ночью эвакуировали в Кемерово
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    «Заминированный» аэропорт ночью эвакуировали в Кемерово

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    «Заминированный» аэропорт ночью эвакуировали в Кемерово

    Кемерово, 29 июля. В ночь с субботы на воскресенье пассажиры и работники международного аэропорта Кемерово имени А. Леонова были эвакуированы из-за сообщения о взрывном устройстве.

    О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях, отметив, что известие о минировании оказалось ложным.

    «Эвакуировали аэропорт, угроза взрыва. Ждем кинологов и саперов», — написал один из пользователей «ВКонтакте».

    «Заминированный» аэропорт ночью эвакуировали в Кемерово

    По данным пресс-службы кузбасского ЛУ МВД РФ, звонок поступил в полицию около часа ночи. Звонивший сообщил, что аэропорт может быть заминирован. После этого пассажиры и персонал были срочно эвакуированы, здание проверили специалисты, передает «Газета Кемерова».

    Как стало известно, правоохранительным органам удалось задержать злоумышленника. В момент звонка он был в состоянии алкогольного опьянения. В полиции также не подтвердили информацию, которую ранее озвучили очевидцы, что звонивший якобы находился в самом аэропорту.

    Отмечается, что на работу аэропорта инцидент практически не повлиял. Рейсы были отправлены с незначительной задержкой. Обстоятельства произошедшего уточняются.  

    Автор: Екатерина Кухарева
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