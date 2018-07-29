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Тело пропавшего в Новокузнецке мужчины нашли в лесу
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    Тело пропавшего в Новокузнецке мужчины нашли в лесу

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    Тело пропавшего в Новокузнецке мужчины нашли в лесу

    Новокузнецк, 29 июля. Пропавший без вести в Новокузнецке мужчина был обнаружен мертвым. Об этом рассказали в воскресенье волонтеры отрада «Лиза Алерт Кузбасс» в социальной сети «ВКонтакте».

    По имеющимся данным, 49-летний Юрий М. пропал в прошедшую пятницу, 27 июля, в районе Маяковой горы. В субботу спасательный отряд организовал поиски мужчины в лесу, пишет «Газета Кемерова».

    «Найден, погиб. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», — следует из сообщения волонтеров.

    Напомним, в середине июля спасатели обнаружили тело пропавшего горах в Карачаево-Черкесии жителя Москвы.

    Автор: Дана Балан
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