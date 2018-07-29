Тело пропавшего в Новокузнецке мужчины нашли в лесу

Новокузнецк, 29 июля. Пропавший без вести в Новокузнецке мужчина был обнаружен мертвым. Об этом рассказали в воскресенье волонтеры отрада «Лиза Алерт Кузбасс» в социальной сети «ВКонтакте».

По имеющимся данным, 49-летний Юрий М. пропал в прошедшую пятницу, 27 июля, в районе Маяковой горы. В субботу спасательный отряд организовал поиски мужчины в лесу, пишет «Газета Кемерова».

«Найден, погиб. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», — следует из сообщения волонтеров.

Напомним, в середине июля спасатели обнаружили тело пропавшего горах в Карачаево-Черкесии жителя Москвы.