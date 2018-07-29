Танцующие под дождем: 30 тысяч зрителей чествовали спортсменов на концерте «Россия в моем сердце»

Состоявшийся в субботу в Москве торжественный концерт «Россия в моем сердце», посвященный спортивным победам 2018 года, посетили 30 тысяч человек, которых не спугнул даже проливной дождь с грозой. Ожидая любимых исполнителей, зрители танцевали с зонтами, пели гимн РФ и скандировали «Россия! Россия!»

Концерт продолжался три часа и люди, собравшиеся на Манежной по зову сердца, не расходились до самого конца.

Перед зрителями выступили Николай Басков, Кристина Орбакайте, Стас Пьеха, Зара, Александр Маршал, Денис Майданов, Александр Буйнов, Лев Лещенко, Олег Газманов, Дима Билан, Александр Розенбаум, группа «Земляне» и другие известные артисты и коллективы.

«Дорогие спортсмены — это все для вас! Спасибо за ваши победы!» — поблагодарила героев спорта Полина Гагарина.

Не смотря на проливной дождь. Настроение отличное. Потрясающий концерт на Манежной площади. #Россиявмоемсердце pic.twitter.com/fPL0v7AHxC — Вера Горлова (@GorlovaVV) July 28, 2018

То, как молодые люди скандировали слова приветствия и благодарности в адрес спортсменов, танцевали и пели гимн России, невозможно сыграть или срежиссировать, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме блогер Вадим Манукян. По словам Манккяна, его приятно поразило спонтанное выражение людьми патриотических чувств во время трансляции концерта.

«Мне очень нравятся подобные мероприятия тем, что люди здесь проявляют свои искренние эмоции, — отметил Манукян. — Отрадно, что было очень много молодежи, которая танцевала, пела гимн своей страны, нисколько не стесняясь своего патриотического порыва. Все приехали по зову сердца».

«И еще меня радует, что свою порцию благодарности, помимо героев-футболистов, получили и хоккеисты, выигравшие Олимпиаду, и паралимпийцы, которые, несмотря на массу трудностей, смогли показать на Играх отличный результат. Словом, это был искренний порыв благодарности к людям, которые в этом году подарили нам массу поводов для гордости нашей страной, нашей любимой Россией», — подчеркнул член экспертного совета при Госдуме.

Особо отметил собеседник ФАН спортивный подвиг российских футболистов.

«Сборная России сделала, казалось бы, невозможное, — напомнил Вадим Манукян. — Если бы до начала чемпионата мира по футболу кто-то сказал, что вся страна по его итогам будет гордиться нашей сборной, которая, к слову, его не выиграла, думаю, это было бы воспринято, мягко говоря, скептически. И вот теперь 30 тысяч человек под проливным дождем несколько часов подряд чествуют новых героев спорта — это очень волнующий момент!»

Отметим, спонтанное проявление радости и патриотических чувств на концерте «Россия в моем сердце» сильно отличалось от дневных мероприятий в субботу, когда на площади Сахарова в Москве митинговали противники модернизации пенсионной системы. На дневной митинг, как отмечали многие наблюдатели, специально свозили людей автобусами, но тем не менее количество участников было далеко не впечатляющем.

Полиция заявляет о 6,5 тысячах участников, независимые наблюдатели дают данные несколько выше, однако в любом случае заявления о якобы «миллионной» поддержке противников реформы явно не соответствуют действительности.