«Умный» ассистент Google получил поддержку русского языка

Нью-Йорк, 29 июля. Американская компания Google обновила приложение для смартфонов Google Assistant, которое теперь доступно на русском языке.

О планах на усовершенствование приложения компания заявила еще в начале года, пообещав, что добавит в него поддержку различных языков мира.

С субботы, 28 июля, россиянам стало доступно обновление для «персонального ассистента». Скачать его можно как на гаджеты с операционной системой Android, так и с «яблочной» iOS.

Отмечается, что русский язык, однако, пока доступен не для всех пользователей, передает News.ru. Его поддержку обещают распространять «волнами», последняя из которых должна произойти до конца грядущей недели.

Ранее стало известно, что американская технологическая корпорация объявила войну майнерам криптовалюты. Google обновила правила публикации мобильных приложений в Google Play.