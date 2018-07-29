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«Ужасное кривляние»: украинцы высмеяли Порошенко за «херсну ходу» в Киеве
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    «Ужасное кривляние»: украинцы высмеяли Порошенко за «херсну ходу» в Киеве

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    «Ужасное кривляние»: украинцы высмеяли Порошенко за «херсну ходу» в Киеве

    Киев, 29 июля. Пресс-служба украинского президента Петра Порошенко подвела политика, опубликовав его фото с крестного хода в Киеве. При этом слово «хресна хода» (крестный ход. – Прим. ФАН) пиарщики Порошенко умудрились написать правильно только с третьего раза.

    Ошибку поправили, но история редактирования сообщения сохранила досадную оплошность. На ошибку обратило внимание местное издание «Страна», высмеяли администрацию президента и в соцсетях Facebook, сделав множество репостов скриншота с историей редактирования этого поста.

    «Ужасное кривляние»: украинцы высмеяли Порошенко за «херсну ходу» в Киеве

    «У кого крестный ход, а у кого и херсна хода. Разница зависит от количества выпитого», — с иронией заметил, в частности, Шариков Полиграф.

    Посмеялись украинцы и над внешним видом гаранта, предположив, что он снова был нетрезв.

    «Кто празднику рад — с утра пьян», «Почему на Порошенко никогда не сидит костюм? И всегда мятый», «Господи, какое ужасное кривляние. Самому не противно?», «Петя, посмотри на кого ты похож. Ты одет во что попало, от тебя жена устала» — пишут в комментариях.

    «Ужасное кривляние»: украинцы высмеяли Порошенко за «херсну ходу» в Киеве

     

    «Ужасное кривляние»: украинцы высмеяли Порошенко за «херсну ходу» в Киеве

    «Ужасное кривляние»: украинцы высмеяли Порошенко за «херсну ходу» в Киеве

    «Ужасное кривляние»: украинцы высмеяли Порошенко за «херсну ходу» в Киеве

    «Ужасное кривляние»: украинцы высмеяли Порошенко за «херсну ходу» в Киеве

    Отметим, что и сам Порошенко нередко допускал ошибки в своих торжественных речах, к примеру, он перепутал век рождения Григория Сковороды. По его словам, Сковорода родился не 18 веке, а в 17-м.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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