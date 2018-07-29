Медведев посетил военно-морской парад в Севастополе

Севастополь, 29 июля. В Севастополе проходит парад в честь Дня Военно-Морского флота России. В город по случаю праздника прибыл премьер-министр Дмитрий Медведев.

Сигналом к началу парада стал выстрел из исторической пушки, установленной на Приморском бульваре. Руководит парадом в Севастополе командир соединения надводных кораблей Черноморского флота контр-адмирал Олег Криворог.

Участие в военно-морском параде принимают более 30 боевых кораблей, среди которых и флагман Черноморского флота крейсер «Москва». В воздушной части парада участвуют самолеты, вертолеты, штурмовики и самолеты-амфибии ВКС РФ.

Напомним, День Военно-Морского флота Российской Федерации традиционно отмечают в последнее воскресенье июля. Президент России Владимир Путин 29 июля находится в Петербурге. Обращаясь к морякам, участвующим в главном военно-морском параде, глава государства отметил, что российский флот гордо несет «звание неустрашимого и несокрушимого».