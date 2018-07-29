Курды переобуваются в воздухе: Асад забирает у американцев свои нефтяные поля по соглашению с SDF

Подконтрольные курдским Демократическим силам Сирии (SDF) источники сообщили о начале переговоров с официальным Дамаском относительно передачи центральному правительству САР всех прав на продажу нефти, добываемой на северо-востоке страны. Подробнее об очередном шаге курдов навстречу сирийскому руководству и о причинах этого читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Предполагается, что нефтяные месторождения в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасака будут контролироваться совместно, в то время как экспорт энергетических ресурсов будет осуществлять исключительно Дамаск, который, кстати, является единственным в арабской республике официальным поставщиком нефти на международный рынок. «Исламское государство»1 (запрещено в РФ), радикалы SDF и многие другие участники конфликта всегда организовывали сбыт энергоресурсов незаконными способами.

Таким образом, процесс передачи курдами стратегических объектов Северо-восточной Сирии законному правительству САР продолжает развиваться. Ранее под управление Дамаска вернулась крупнейшая в стране плотина на окраине города Ат-Табка и расположенное в этом же районе водохранилище Аль-Асад. Кроме того, некоторые связанные с курдскими формированиями источники сообщают о намерениях главарей Рожавы вывести часть сил из самого населенного пункта и из административного центра данного региона — Ракки.

По мнению востоковеда и публициста Андрея Онтикова, стремление SDF к выстраиванию диалога с сирийским руководством, а также конкретные шаги курдов навстречу законному правительству САР во главе с Башаром Асадом, несомненно, являются следствием охлаждения их взаимоотношения с США. «Демократические силы» простили американцам их бездействие в период штурма турками Африна, однако Манбидж стал для них переломным моментом.

«Все эти подвижки — передача курдами отдельных территорий, нефтяных полей, стратегических районов и объектов под юрисдикцию Дамаска — безусловно, являются позитивным шагом в ходе урегулирования конфликта в САР. Если же говорить о том, почему это происходит, то все очень просто: спусковым крючком стали договоренности между Соединенными Штатами и Турцией по Манбиджу. Тогда бойцы SDF уже окончательно поняли, что в руках американцев они не более чем просто пешки, которые нужны Вашингтону лишь для достижения собственных строго определенных интересов. Когда было необходимо, США жертвовали своими пешками, и в этом вся логика ведения их политики», — подчеркнул собеседник ФАН.

Другим фактором, подтолкнувшим представителей Рожавы на скорейшее сближение с Дамаском, стало намерение Анкары продолжать антикурдскую кампанию в Северной Сирии, также добавил эксперт.

«Услышав заявление турецкого президента Реджепа Эрдогана о том, что турки не будут останавливаться на Манбидже и пойдут на Кобани и дальше вдоль сирийской границы, а также вглубь республики в сторону Ракки, курды осознали необходимость срочно что-то предпринять. Они поняли, что отсутствие контактов с Дамаском и их полная ориентация на США ни к чему не приведут. Тогда — почти сразу после принятия новой «дорожной карты» Манбиджа — пошли заявления главарей Рожавы Ильхам Ахмед и Салеха Муслима о готовности к налаживанию отношений с правительством САР и переговорам без предварительных условий», — напомнил востоковед.

Тем не менее пока не стоит говорить о развале союза Соединенных Штатов и Сирийского Курдистана, заметил он. Пока что США и их союзники по западной коалиции сохраняют военное присутствие на северо-востоке САР, и добиться вывода их войск из страны вряд ли будет легко.

«Наверное, еще рано говорить о разрушении альянса курдов и американцев, так как в регионе по-прежнему базируются силы Вашингтона, и никто из Рожавы пока не попросил их уйти. Однако будем надеяться, что позитивный прогресс в отношениях Дамаска и SDF будет развиваться, что им удастся договориться и что этот, а также ряд других вопросов будут разрешены в рамках дальнейших переговоров», — подытожил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.