ФСИН разработает методы воспитательной работы с сотрудниками ведомства

Москва, 29 июля. Требования к специалистам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) пропишут в дисциплинарном уставе уголовно-исполнительной системы (УИС), ведомство разработает способы воспитательной работы с сотрудниками. Отмечается, что новый закон вступает в силу с 1 августа.

До этого момента сотрудники УИС пользовались положением о службе в органах внутренних дел (куда ранее входила УИС), ратифицированным Верховным Советом РСФСР в 1992 году.

Так, согласно новому закону сотрудники ведомства будут обязаны проходить проверки на профессиональную пригодность к работе в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и оружия, передает ТАСС.

Помимо этого, специалисты будут каждый год проходить медицинские осмотры с проверкой на наличие в крови наркотических средств и психотропных препаратов.

Также сообщается, что работники ФСИН будут обязаны поддерживать уровень своей квалификации, необходимый для несения службы. При отборе специалистов на работу их смогут проверять на детекторе лжи.

Ранее сообщалось, что глава ФСИН Геннадий Корниенко отреагировал на предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко реформировать ведомство.