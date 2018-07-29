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Видео погони за пьяным водителем «Яндекс.Такси» в Уфе попало в Сеть
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    Видео погони за пьяным водителем «Яндекс.Такси» в Уфе попало в Сеть

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    Видео погони за пьяным водителем «Яндекс.Такси» в Уфе попало в Сеть

    Уфа, 29 июля. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео погони за пьяным водителем «Яндекс.Такси» в Уфе.

    По словам источника, в воскресенье утром пьяный водитель «Яндекс.Такси» с пассажирами пытался на автомобиле Lada Vesta оторваться от полицейской погони, но врезался в дерево на улице Машиностроителей в столице Башкирии.

    В результате дорожно-транспортного происшествия обе пассажирки были госпитализированы в 13-ю больницу Уфы, а сам 47-летний водитель не пострадал.

    Оказалось, что содержание алкоголя в крови водителя было превышено в 10 раз и составило 1,4 промилле.

    В отношении мужчины возбуждено дело.

    Автор: Дана Балан
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