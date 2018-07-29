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В Иркутске задержали пьяного водителя, сбившего группу полицейских
Происшествия
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    В Иркутске задержали пьяного водителя, сбившего группу полицейских

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    В Иркутске задержали пьяного водителя, сбившего группу полицейских

    Иркутск, 29 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Иркутске 28-летнего водителя, который сбил группу полицейских, остановившихся для оформления документов виновника другого ДТП.

    В управлении МВД по области подтвердили информацию о произошедшем наезде. По результатам освидетельствования стало известно, что задержанный водитель автомобиля Ford был в состоянии алкогольного опьянения, когда наехал на полицейских.

    Нарушителя поместили в спецприемник, передают местные СМИ. По факту произошедшего проводится проверка.

    Напомним, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 29 июля. Несколько экипажей ДПС остановились на дороге для оформления документов возле автомобиля, который ранее пытался скрыться. В этот момент на полицейских налетел Ford. В результате произошедшего пострадали десять человек, шестерых из них госпитализировали с ранениями средней степени тяжести.

    Автор: Екатерина Кухарева
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