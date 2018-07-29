«История мужества, смелости и духа»: Путин поблагодарил моряков ВМФ за службу

Санкт-Петербург, 29 июля. Президент России Владимир Путин на главном военно-морском параде в Петербуррге поблагодарил моряков ВМФ за службу и за то, что они «высоко держат звание неустрашимого и несокрушимого российского флота», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Благодарю вас за службу, за то, что высоко держите звание неустрашимого и несокрушимого российского флота. С праздником! Ура!» — сказал Путин.

В своей речи глава государства также отметил, что российский флот успешно решает задачи обороноспособности, играет важную роль в обеспечении стратегического паритета.

«Вся история флота — это история мужества, смелости и духа моряков. Преданность отечеству была путеводной звездой для выдающихся флотоводцев и дерзких первопроходцев», — подчеркнул президент.

Силы Балтийского, Северного и Черноморского флотов и Каспийской флотилии демонстрируют новейшие проекты военных кораблей страны и модернизированные версии проверенных боевых машин флота. По Невскому фарватеру перед верховным главнокомандующим Владимиром Путиным торжественно прошли современные малые ракетные корабли «Ураган» и «Серпухов», противодиверсионные катера «Грачонок», патрульные катера «Раптор», морской тральщик «Александр Обухов» с новым безэкипажным катером.

Ботик Петра I на десантном катере по традиции открыл парад, как символ российского флота, рожденный усилиями энергичного и амбициозного первого императора России. Все корабли, идущие по Неве, также символично проследовали мимо Сенатской площади с памятником Петру и мимо памятника Царь-плотник, посвященного образу Петра — строителю, моряку и главнокомандующему российского флота.

В Кронштадте участвуют в параде ракетные крейсеры «Маршал Устинов» и подлодка «Орел» — атомные корабли пришвартованы на рейде, а мимо них проходят фрегат «Адмирал Горшков», принятый накануне дня ВМФ в состав Северного флота; большой десантный корабль «Иван Грен»; секретный корабль-разведчик «Иван Хурс», корвет «Бойкий» и другие современные корабли флота России. Военная авиация сопровождает торжественный парад в акватории Финского залива, а затем над Невой.

День ВМФ отмечается сегодня во всех базах флотов и Каспийской флотилии: Владивостоке, Североморске, Калининграде, Астрахани и Севастополе, а также в Тартусе на Средиземном море.

России в этот день ВМФ есть, чем гордиться, ведь в военно-морском параде принимают участие новейшие корабли, оснащенные самым современным оружием, спущенные с российских верфей в последние несколько лет. Российский флот пополнился 70 боевыми кораблями — катерами, ракетными подводными лодками стратегического назначения, надводными кораблями, боевыми катерами, специальными судами и судами обеспечения.