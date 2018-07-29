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Автоэксперты составили топ-3 самых опасных видов тюнинга
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    Автоэксперты составили топ-3 самых опасных видов тюнинга

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    Автоэксперты составили топ-3 самых опасных видов тюнинга

    Москва, 29 июля. Автомобильные специалисты провели исследование и составили топ-3 опасного тюнинга, который не всегда направлен на улучшение машины.

    Во-первых, эксперты назвали опасным для автомобиля изменение дорожного просвета, речь идет об уменьшении и увеличении клиренса.

    Отмечается, что при тюнинге нет необходимости в стиле «дропа» или «Баку-style». К примеру, в первом случае в результате уменьшенного просвета транспортное средство не может переехать искусственную неровность.

    Во втором случае переднюю часть автомобиля значительно задирают при помощи облегчения самой «морды» с дозагрузкой задней части. При таком варианте ухудшается работа тормозной системой, снижается ее эффективность. Задранная передняя часть машины препятствует обзору.

    Автоэксперты составили топ-3 самых опасных видов тюнинга

    Также в антирейтинг попала тонировка задних фар. Эксперты напоминают, что это часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям, так как становится трудно увидеть «поворотники» или стоп-сигналы, сообщает издание «Автоновости дня».

    Однако самым опасным тюнингом специалисты называют ксенон, поскольку такие лампы слепят других участников дорожного движения.

    Ранее эксперты составили список самых быстрых автомобилей стоимостью до 2 млн рублей.

    Автор: Дана Балан
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