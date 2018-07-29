Санкт-Петербург, 29 июля. Президент России Владимир Путин принимает главный военно-морской парад в Петербурге. Торжественный смотр проходит в акватории Невы. Все набережные Северной столицы украшены государственным и андреевскими флагами.

Участие в параде принимают также министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Владимир Королев. Перед началом праздника командующие всех флотов, Каспийской флотилии, а также базы ВМФ РФ в Тартусе по видеосвязи доложили о готовности к параду.

В центре Невы выстроились украшенные флагами пять кораблей. На палубах судов стоят экипажи в парадной форме. У причала «Сенатская пристань» стоять суда на Английской набережной, ветераны и почетные гости парада наблюдают за происходящим с трибун, установленных у Медного всадника.

Путин на борту президентского катера поприветствовал у Петропавлоской набережной экипажи большого десантного корабля «Минск», малого противолодочного корабля «Казанец», фрегата «Адмирал Макаров», корвета «Сообразительный», а также дизель-электрической подлодки «Дмитров». Моряки ответили верховному главнокомандующему троекратным «ура», затем катер проследует к Английской набережной.



