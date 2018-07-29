Путин посетил Петропавловскую крепость перед началом военно-морского парада в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 июля. Президент РФ Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость во время визита в Северную столицу для участия в торжественных мероприятиях в честь Военно-морского флота России.

Российский лидер направился к одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга в сопровождении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Для президента провели краткую экскурсию по Петропавловской крепости, в ходе которой он посетил Петропавловский собор. После осмотра достопримечательности на берегу Невы глава России направился на главный военно-морской парад в рамках празднования Дня ВМФ в России.

Напомним, в параде примет участие 41 корабль. Наблюдать за событием жители Петербурга смогут на большом экране на Дворцовой площади, начало трансляции в 11.00 по московскому времени.

Ранее президент России с катера поприветствовал экипажи 12 боевых кораблей, участвующих в параде в в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.