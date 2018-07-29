Новое язычество: Милонов нашел сравнение для Порошенко, апеллирующего к «европейскому» выбору князя Владимира

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крещение Руси в 988 году было не только христианским, но и «европейским» выбором князя Владимира. Заявление Порошенко, которое прозвучало в ходе его выступления в Киеве по случаю 1030-летия Крещения Руси, резко раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов.

В своем выступлении Порошенко, апеллируя к выбору князя Владимира в пользу христианства, напомнил, что Украина стремится к автокефалии самозваной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), возглавляемой лишенным сана и преданным анафеме так называемым «патриархом Киевским и всея Руси-Украины» Филаретом (в миру Михаил Денисенко).

«Автокефалия — это вопрос нашей независимости, нашей национальной безопасности, это вопрос всей мировой геополитики», — заявил, выступая на празднике, Порошенко.

С поведением предателей во время польско-литовской оккупации сравнил раскольническую позицию нынешних украинских властей депутат Госдумы Виталий Милонов, который тесно связан с Русской православной церковью Московского патриархата. Напомним, Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) сегодня подвергается на Украине серьезным гонениям.

«Князь Владимир сделал выбор единого народа в пользу единой веры, — напомнил Виталий Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей. — При этом князь Владимир вовсе не отказывался от самостоятельной и великой роли своего государства. Наоборот, он придал государству правильное направление, крестив народ в христианство и отвадив его от язычества. То, что мы видим сегодня на берегах Днепра, — это по сути возрождение нового язычества, когда всевозможные раскольники-самозванцы, изгнанные отовсюду фрики пытаются через политические механизмы приобрести статус законной церкви на Украине».

Милонов напомнил, что путь крещения Руси был непрост, но это был именно путь к объединению страны.

«Если князь Владимир путем крещения объединил великую страну, то господин Порошенко, наоборот, разделяет страну. Он разделяет ее, сея вражду между христианами и теми, кто заблуждается, кто поддался на политическую пропаганду украинского телевидения и думает, что низвергнутый, канонически низложенный Филарет имеет какое-то право называть себя главой автокефальной церкви на Украине».

По словам Милонова, даже если бы в разговорах об автокефалии был какой-то смысл, то начинать этот процесс явно нужно было по-другому.

«Даже если бы я видел какой-то путь к автокефалии, то Порошенко явно начал не с того. Он взял расстригу и пытается этого бандита посадить на «царство». Это дурной пример. Времена господина Порошенко мне напоминают времена польской оккупации [1610 — 1612 годов], когда были предатели, которые пытались возвести на царство всевозможных ложных лидеров [«лжедмитриев»]. Вот господин Порошенко — один из таких», — резюмировал Виталий Милонов.

Напомним, 28 июля в Москве и Киеве прошли торжества, посвященные 1030-летию Крещения Руси. В Киеве крестный ход, организованный Киевской православной церковью Московского патриархата, собрал десятки тысяч верующих.