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В Латвии призвали не винить Россию в проблемах страны
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    В Латвии призвали не винить Россию в проблемах страны

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    В Латвии призвали не винить Россию в проблемах страны

    Рига, 29 июля. Экс-глава экономического Бюро по защите латвийской конституции Арнольд Бабрис заявил, что в бедах латвийских властей «виноваты не Россия и русский язык, а «воровские схемы» руководства республики». Об этом пишет интернет-портал Dienas Bizness.

    Бабрис указал на то, что Рига пытается оправдать «свое воровство» при помощи перекладывания ответственности за развал в стране на российскую сторону.

    Он также подчеркнул, что сегодня обстановка и ситуация в стране «хуже, чем было в 90-х годах». Бабрис отметил, что латвийские власти не могут пополнить бюджет страны, поэтому Рига в очередной раз будет вынуждена просить средства, что станет причиной еще большего усугубления экономики в стране.

    Напомним, ранее экс-министр сообщения Латвии Анрийс Матисс сообщил о проблемах с экономикой в стране по причине плохих отношений с РФ.

    Автор: Дана Балан
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