Известный рэпер попал в больницу с огнестрельными ранениями

Нью-Йорк, 29 июля. Американского рэпера Джона Роберта Хилла-младшего, известного под сценическим псевдонимом Boonk Gang, госпитализировали в Соединенных Штатах с двумя огнестрельными ранениями.

Рэпер поделился с подписчиками в социальной сети Twitter фотографией из клиники с подписью о своем состоянии. По снимку можно понять, что певца ранили в бедро.

«В меня дважды стреляли, но я жив», — написал исполнитель.

Got Hit 2 Times But Im Solid ???? pic.twitter.com/NWcQ9zGcYi — Boonk Gang (@boonkgang) 28 июля 2018 г.

Впоследствии рэпер сделал еще одну публикацию, где сообщил фанатам, что вышел из больницы на костылях, но в отличном настроении.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента. Некоторые пользователи Сети напомнили об импульсивном характере певца. По их предположению, он мог ранить себя сам, поэтому с таким позитивом рассказывает о случившемся.

Напомним, ранее стало известно об аресте Роберта Аллена, который подозревается в убийстве рэпера XXXTentacion.