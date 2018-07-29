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Известный рэпер попал в больницу с огнестрельными ранениями
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    Известный рэпер попал в больницу с огнестрельными ранениями

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    Известный рэпер попал в больницу с огнестрельными ранениями

    Нью-Йорк, 29 июля. Американского рэпера Джона Роберта Хилла-младшего, известного под сценическим псевдонимом Boonk Gang, госпитализировали в Соединенных Штатах с двумя огнестрельными ранениями.

    Рэпер поделился с подписчиками в социальной сети Twitter фотографией из клиники с подписью о своем состоянии. По снимку можно понять, что певца ранили в бедро.

    «В меня дважды стреляли, но я жив», — написал исполнитель.

    Впоследствии рэпер сделал еще одну публикацию, где сообщил фанатам, что вышел из больницы на костылях, но в отличном настроении.

    Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента. Некоторые пользователи Сети напомнили об импульсивном характере певца. По их предположению, он мог ранить себя сам, поэтому с таким позитивом рассказывает о случившемся.

    Напомним, ранее стало известно об аресте Роберта Аллена, который подозревается в убийстве рэпера XXXTentacion.

    Автор: Екатерина Кухарева
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