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Сирия: в Латакии и Алеппо зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня за сутки
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    Сирия: в Латакии и Алеппо зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня за сутки

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    Сирия: в Латакии и Алеппо зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня за сутки

    Дамаск, 29 июля. В трех сирийских провинциях минувшей ночью 11 раз нарушили режим перемирия. Нарушения зафиксировали российские военные. По данным Минобороны РФ, восемь случаев стрельбы произошло в Латакии и три — в Алеппо.

    Сообщили в оборонном ведомстве и об обстановке в зонах деэскалации. Она оценивается как стабильная. Уточняется также, что Центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарные акции. Жители поселка Тафас в Даръяа получили 650 продовольственных пакетов общим весом 2,6 тонны. В поселке Кафр-Нан в Хомсе жителям также выдали 650 продпакетов общим весом 2,8 тонны. Медицинскую помощь в течение суток оказали 71 мирному жителю.

    Неизменным осталось количество присоединившихся к перемирию населенных пунктов – 2518, число вооруженных формирований, заявивших о приверженности к прекращению огня составляет 234.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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