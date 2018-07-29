Стало известно, в каких странах нравится жить миллиардерам

Москва, 29 июля. Экономисты объяснили, какие страны в первую очередь выбирают для проживания миллиардеры. Оказалось, что главными факторами для сверхбогатых бизнесменов становятся не высокие налоги, а низкую коррупцию, высокий уровень безопасности и неравенство.

По словам главного научного сотрудника Центрального экономико-математического института РАН Владимира Попова, в частности, их выбор часто падет на развитые гавани, например, Монако, Гонконг и Лихтенштейн. При этом в Дании, Ирландии и Германии, где НДФЛ самый высокий, богачей гораздо меньше, чем в Бахрейне, Кувейте и Омане, где этот налог самый низкий или нулевой.

Нравятся миллиардерам и государства с высоким уровнем жизни и низким социальным неравенством, например, Финляндия, Швеция, Дания, Исландия, Новая Зеландия, Голландия, Канада, Австралия и Швейцария. Все эти страны ранее попали в топ-10 Международного рейтинга счастья, публикуемый ООН, пишет РБК.