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Стало известно, в каких странах нравится жить миллиардерам
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    Стало известно, в каких странах нравится жить миллиардерам

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    Стало известно, в каких странах нравится жить миллиардерам

    Москва, 29 июля. Экономисты объяснили, какие страны в первую очередь выбирают для проживания миллиардеры. Оказалось, что главными факторами для сверхбогатых бизнесменов становятся не высокие налоги, а низкую коррупцию, высокий уровень безопасности и неравенство.

    По словам главного научного сотрудника Центрального экономико-математического института РАН Владимира Попова, в частности, их выбор часто падет на развитые гавани, например, Монако, Гонконг и Лихтенштейн. При этом в Дании, Ирландии и Германии, где НДФЛ самый высокий, богачей гораздо меньше, чем в Бахрейне, Кувейте и Омане, где этот налог самый низкий или нулевой.

    Нравятся миллиардерам и государства с высоким уровнем жизни и низким социальным неравенством, например, Финляндия, Швеция, Дания, Исландия, Новая Зеландия, Голландия, Канада, Австралия и Швейцария. Все эти страны ранее попали в топ-10 Международного рейтинга счастья, публикуемый ООН, пишет РБК.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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