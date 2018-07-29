«Они все равно умрут»: реформа скорой помощи на Украине стала приговором для тысяч пациентов

Министерство здравоохранения Украины объявило о начале новой фазы реорганизации. Уже с 1 августа кардинальные изменения ждут систему неотложной медицинской помощи, которую с подачи украинского Кабмина профильное ведомство пытается представить как «переход структуры на цивилизованные функциональные рельсы».

Предполагается, что в обозримом будущем на экстренные выезды к больным станут приезжать исключительно бригады из младшего медицинского персонала и даже люди, не имеющие элементарных познаний в медицинской сфере. Несмотря на то, что в ряде регионов страны пилотные проекты такой «реформы» потерпели фиаско, официальный Киев намерен внедрить упомянутые европейские и американские стандарты на территории «от Ужгорода до Мариуполя». Независимые аналитики в этой связи предполагают резкое увеличение количества смертей по всей Украине. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Грандиозный скандал разразился на днях в одном из небольших городков Киевской области. По экстренному вызову линии 103 (территориальный номер вызова скорой помощи на Украине. — Прим. ФАН) к находящейся в предынфарктном состоянии пенсионерке Анне Л. прибыла так называемая «бригада парамедиков».

Двое молодых людей в гражданской одежде и девушка в несвежей зеленой униформе сначала попытались сделать потенциальной пациентке искусственное дыхание, затем вкололи пожилой женщине глюкозу и наконец, додумавшись измерить женщине давление, констатировали у бедняги гипертонический криз. В ближайшую больницу пенсионерку на собственной машине доставили соседи: «парамедики» причин для госпитализации в данном конкретном случае не нашли.

Как оказалось впоследствии, если бы Анну положили на операционный стол позже хотя бы на час, шансы на спасение женщины равнялись бы нулю. В ходе предварительного расследования инцидента, детали которого как правоохранительные органы Украины, так и сотрудники областного Минздрава предпочитают не разглашать, выяснилось, что ни один из тех «парамедиков» достаточной квалификации не имеет — двое молодых людей раньше работали санитарами в психиатрической клинике, а девушка занимала должность помощника фельдшера в сельской амбулатории.

«Это — классический пример украинской медицинской реформы в действии, — рассказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН активист общественной организации «Пациенты-2017» Мирослав Сомок. — Кто-то на Банковой (в правительственном квартале в Киеве. — Прим. ФАН) посчитал, что скорая помощь обходится бюджету слишком дорого. Зачем на вызовы отправлять профессиональных врачей, которых и без того из-за оттока кадров за рубеж остались единицы? Ведь проще организовать доставку больного в медучреждение без предварительного определения диагноза. А если тот же больной скончается в карете «неотложки» — никаких претензий к бригадам, составленных из непрофессионалов, не будет».

Такое мнение полностью разделяют эксперты.

«Они [украинские чиновники] хотят заменить докторов на [американский вариант] «парамедиков», которые начнут хватать пациентов и везти их в неизвестном направлении. Больницы интенсивной терапии, куда действительно можно доставить человека в кризисной ситуации, на Украине можно пересчитать по пальцам одной руки, — говорит председатель Свободного профсоюза медицинских работников Украины Олег Панасенко. — Таким образом, кареты скорой очень скоро превратятся в банальные катафалки».

По словам Панасенко, прямая вина за складывающуюся ситуацию лежит на исполняющей обязанности украинского министра здравоохранения, гражданку США Ульяну Супрун.

«Речь идет о полной некомпетентности пани Супрун и ее команды», — резюмировал профсоюзный лидер.

Эксперту вторит и ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

«Мы тотально уничтожаем наработанную десятилетиями систему здравоохранения, — говорит он. — Реформировали сферу первичной медико-санитарной помощи, и в результате развалили ее. Сейчас реформируем вторичную и третичную медпомощь в рамках госпитальных округов — угробим и эту схему».

По сути это правда. Только по самым скромным подсчетам за последние четыре года, после событий Евромайдана, Украину покинули около 10 тысяч высококвалифицированных врачей и не менее 20 тысяч представителей среднего медицинского персонала. Еще приблизительно столько же были вынуждены уйти из профессии в поисках сезонных работ в России и странах Европейского Союза. В подавляющем большинстве украинских регионов автопарк скорой помощи пришел в полную негодность: были случаи, когда несколько сел обслуживал лишь один более-менее знакомый с медициной человек, имеющий личную машину, да и тот оказывался либо ветеринаром, либо зоотехником.

«Складывается впечатление, что в рамках реформы неотложной медпомощи происходит геноцид нашей нации, и руководство украинского Минздрава является проводником этой программы», — подчеркнул Кравченко.

В этой связи секретарь НМПУ прозрачно намекнул на слова первого заместителя пани Супрун — Александра Линчевского. Не так давно тот, выступая на заседании украинской Счетной палаты, позволил себе усомниться в необходимости выделения средств на лечение онкобольных и создание территориальных центров скорой помощи для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.