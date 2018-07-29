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Могу ее понять: Алдонин отреагировал на критику Гамовой в адрес сборной России по футболу
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    Могу ее понять: Алдонин отреагировал на критику Гамовой в адрес сборной России по футболу

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    Могу ее понять: Алдонин отреагировал на критику Гамовой в адрес сборной России по футболу

    Москва, 29 июля. Экс-полузащитник столичного ЦСКА и сборной России по футболу Евгений Алдонин отреагировал на критику известной волейболистки Екатерины Гамовой, которая выразила недовольство решением министерства спорта России присвоить футболистам сборной РФ звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС).

    Экс-хавбек признался, что не может полностью согласиться с чемпионкой мира, но «может ее понять».

    «Она [Гамова] говорит, что был прецедент, когда не всем игрокам волейбольной сборной дали ЗМС за победу на первенстве мира. Это вопрос к руководителям российского спорта. Но согласитесь, что четвертьфинал чемпионата мира — это прекрасное достижение», — заявил он.

    Алдонин отметил, что понимает Гамову, но также понимает «уровень конкуренции в футболе», пишет «Спорт-Экспресс».

    Могу ее понять: Алдонин отреагировал на критику Гамовой в адрес сборной России по футболу

    Напомним, накануне российский лидер Владимир Путин вручил наставнику национальной команды Станиславу Черчесову орден Александра Невского.

    Кроме того, орденами Почета награждены вратарь сборной и армейцев Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич.

    Игроки и тренерский штаб национальной команды были удостоены государственных наград за выход в четвертьфинал первенства мира по футболу.

    Напомним, мундиаль проходил с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. В четвертьфинале турнира команда Черчесова проиграла в серии пенальти команде Хорватии (3:4).

    Автор: Дана Балан
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