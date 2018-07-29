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Правительство РФ упростило порядок получения субсидий для оплаты ЖКХ
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    Правительство РФ упростило порядок получения субсидий для оплаты ЖКХ

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    Правительство РФ упростило порядок получения субсидий для оплаты ЖКХ

    Москва, 29 июля. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предполагает упрощение порядка получения субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Документ размещен на официальном сайте Кабмина России.

    Согласно постановлению, граждане, желающие подать заявление, будут самостоятельно декларировать состав своей семьи, то есть исключаются случаи истребования у граждан соответствующих справок.

    Уполномоченным органам разрешат выборочно проверять достоверность предоставленных сведений.

    «В том числе направлять соответствующие запросы в организации, осуществляющие управление многоквартирным домом», — говорится в документе.

    В случае предоставления недостоверных сведений, данные об этом направят в правоохранительные органы и органы соцзащиты населения для привлечения граждан к ответственности.

    Напомним, в начале июля стало известно о повышении тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Услуги ЖКХ выросли в среднем по стране на четыре процента. На официальном сайте Федеральной антимонопольной службы разместили специальное приложение «Калькулятор ЖКХ», с помощью которого можно посчитать тариф для своего региона.

    Автор: Екатерина Кухарева
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