Кравчук рассказал об «откровенной и циничной» лжи властей Украины

Киев, 29 июля. Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что действующее руководство страны «обещает и обманывает откровенно и цинично».

Экс-глава Украины признался, что порой, «но не часто», он и другие бывшие лидеры страны — Виктор Ющенко и Леонид Кучма — встречаются с Петром Порошенко. Но он сам не участвует в формировании политики и «даже доволен» этим, поскольку «привык выполнять обещанное», пишут украинские СМИ.

«А на сегодняшний день, к сожалению, слова и дела не совпадают. При этом обещают и обманывают откровенно и цинично», — указал Кравчук.

Также бывший президент Украины признался, что не хочет «участвовать в формировании политики с такими обещаниями».

Напомним, ранее бывший глава Минобороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что испытывает чувство стыда в связи с тем, что Петр Порошенко является президентом Украины.

Он обратил внимание на то, что ни при одном другом президенте со стороны Европейского союза не звучало столько укоров в адрес киевских властей.

В начале мая первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что киевские власти не могут заказать народ, как халву в магазине. Он призвал руководство государства не запугивать украинцев.