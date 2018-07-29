Путин в День ВМФ поприветствовал с катера экипажи боевых кораблей в Кронштадте

Санкт-Петербург, 29 июля. Президент России Владимир Путин с катера поприветствовал экипажи 12 боевых кораблей, участвующих в параде в в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Суда выстроились в парадную линию на Кронштадском рейде, хотя основная часть парада проходит на Неве, но из-за своих размеров корабли не смогли войти в акваторию реки. Среди них малый ракетный корабль «Серпухов», корвет «Бойкий», большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Иван Грен», судно связи «Иван Хурс», дизель-электрической подлодка «Владикавказ» и фрегат «Адмирал Горшков».

С Северного флота сюда прибыл атомный подводный ракетоносец»Орел» проекта «Антей». Тут же находится и ракетный крейсер «Маршал Устинов». Глава государства обошел парадную линию судов, поздравив экипажи моряков с Днем Военного-морского флота.