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Эксперт объяснил, почему на Украине нищает население
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    Эксперт объяснил, почему на Украине нищает население

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    Эксперт объяснил, почему на Украине нищает население

    Киев, 29 июля. Уровень бедности на Украине за четыре года после госпереворота в 2014 году резко вырос с 15% до 25% из-за ряда причин.

    До Майдана дела в стране шли неплохо: Украину признавали аграрной «сверхдержавой», экспорт продукции был одной из важных статей, а также богатым было наследство, которое досталось государству от СССР. Немаловажную роль сыграли предприятия, порты и энергетическая инфраструктура.

    Однако события 2014 года поделили положение страны на «до» и «после». Если сам год был довольно положительным по показателям ввиду запаса от благополучного 2013 года, то далее дела пошли хуже, передает «Известия». Экспорт Украины резко стал сокращаться, обвалившись в первый год до 54 миллиардов долларов. Восстановить объемы торговли не получилось и до сегодняшнего момента, из-за чего стало нищать население.

    В то же время в стране зафиксировали существенный рост на коммунальные услуги.

    «Главная причина — Международный валютный фонд фактически заставил Украину продавать населению газ украинской добычи по цене импортного», — объяснил эксперт.

    Более того, в стране выросли цены на такие важные составляющие жизни, как продукты питания и медикаменты.

    Эксперт объяснил, почему на Украине нищает население

    По словам эксперта, отчаявшимся украинцам пришлось противостоять проблемам в стране разными способами. Резко выросли показатели трудовой миграции в европейские страны, в особенности в Польшу, благодаря безвизовому режиму. Часть молодых людей направилась служить в Вооруженные силы Украины, где бойцы получают за работу в зоне конфликта около 5 тысяч гривен (12 тысяч рублей). Женская же часть украинцев прибегла к суррогатному материнству.

    «Совсем уж отчаявшиеся не вынашивают чужих детей, а продают своих», — подчеркнул эксперт.

    Специалисты отмечают, что Украина продолжит свое движение к нищете, несмотря на громкие заявления о росте качества жизни и стремлении к европейским стандартам из уст президента государства Петра Порошенко, который стремительно теряет доверие украинских граждан.

    Ранее украинский писатель Лесь Подервянский также обратил внимание на бедственное положение Украины и составил топ-лист главных, по его мнению, проблем государства.

    Автор: Екатерина Кухарева
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