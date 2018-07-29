Посол Украины похвастался решением Канады о выделении Киеву $50 млн ежегодно

Оттава, 29 июля. Украинский посол в Канаде Андрей Шевченко заявил, что канадские власти решили предоставить Киеву помощь в размере 50 млн долларов в течение пяти лет ежегодно.

По данным телеканала «112 Украина», Оттава приняла решение выделить киевским властям помощь объемом порядка 50 млн долларов ежегодно на протяжении пяти лет.

Отмечается, что 35 млн долларов предназначены для техпомощи, 5 млн долларов — для гуманитарной, а оставшиеся 10-12 млн — для операции в сфере безопасности.

Украинский дипломат сообщил, что также из бюджета оборонного ведомства Канады финансируется «масштабная военная миссия UNIFIER».

Напомним, ранее глава Минобороны Канады Харджит Саджан заявил, что канадское руководство выделит Киеву военную помощь на общую сумму примерно 7,2 млн долларов до марта будущего года.