Сирия, 29 июля. САА стягивает силы в провинцию Латакия. «Джейш Аль-Ислам»***** обвинила радикалов, прибывших из Восточной Гуты в Алеппо, в сотрудничестве с «Ан-Нусрой»***. Армия САР обстреливает позиции исламистов на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: стягивают войска в провинцию Латакия; обстреливают позиции ИГ1 на юго-западе Сирии; разминируют освобожденные районы провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в южной части Идлиба и на севере Хамы; проводит обыски в провинции Идлиб.

«Джебхат Тахрир Сурия»: утверждает, что обнаружила проасадовских бойцов на западе Алеппо.

«Джейш Аль-Ислам»: проводит аресты радикалов, депортированных из Восточной Гуты Дамаска.

Провинция Латакия

В связи с участившимися нападениями боевиков в провинции Латакия правительственные войска начали стягивать силы в район Курдских гор. Согласно данным агентства новостей Al Masdar News, Сирийская арабская армия (САА) перебросила часть своих подразделений с юго-запада Сирии на северо-запад страны. В Латакию были передислоцированы части 4-й бронетанковой дивизии и Республиканской гвардии. Кроме того, к САА присоединятся Национальные силы обороны****** (NDF). Напомним, накануне боевики вновь предприняли попытку атаковать российскую авиабазу «Хмеймим», однако были уничтожены на подлете к военному объекту. Военнослужащие спецподразделения САА «Тигры» также направятся в провинцию после завершения освободительной операции в Даръа и Эль-Кунейтре.

Между тем сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон обратились к боевикам вооруженной оппозиции, призвав их прекратить провокации и согласиться на мирное урегулирование конфликта.

Провинция Алеппо

Оппозиционный интернет-портал Halab Today TV передает заявление антиправительственной группировки «Джебхат Тахрир Сурия», согласно которому в западной части региона была обнаружена группа проасадовских разведчиков. Официальные новостные порталы данные сведения не подтверждают. Местные активисты полагают, что данное сообщение является очередной провокацией со стороны исламистов с целью оправдать возобновление боевых действий против САА. Напомним, в Алеппо и соседней провинции Идлиб действуют так называемые спящие ячейки «Исламского государства»1, которые нередко совершают вылазки на подконтрольных боевикам территориях, в то время как правительственные силы не были замечены в данном районе.

Тем временем члены группировки «Джейш Аль-Ислам» начали проводить аресты радикалов и членов их семей, прибывших из Восточной Гуты. Джихадисты «Армии Ислама» обвиняют их в связях с террористическим альянсом «Тахрир Аш-Шам», передает Facebook-канал (dimashq.now). Напомним, «Джейш Аль-Ислам» удерживала территории Гуты дольше всего, исламисты отказывались от эвакуации в Идлиб, часть которого оккупирована «Ан-Нусрой». В апреле боевики все же приняли условия мирного соглашения с властями САР и были вывезены в Алеппо.

Провинция Даръа

Продолжаются интенсивные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», на юго-западе Сирийской Арабской Республики (САР). Как передает в сети Twitter военный источник (WaelAlRussi), правительственные силы запустили три ракеты класса «земля-земля» по опорным пунктам террористической группировки. Тем временем сирийская авиация проводит боевые вылеты в районе населенных пунктов Байт-Арра и Абидин, передает медиа-портал Jisr TV. Сведений о нанесенном джихадистам уроне пока не поступало.

Инженерные подразделения правительственных сил продолжают операцию по разминированию территорий, освобожденных накануне. После того как все мины и СВУ, оставленные боевиками, будут обезврежены, в населенные пункты смогут вернуться мирные жители.

Провинция Идлиб

Информационный портал Al Masdar News передает, что части Сирийской арабской армии (САА) провели обстрел укрепрайонов исламистов вооруженной оппозиции в южной части Идлиба. Военнослужащие 11-й танковой дивизии Сирийской арабской армии (САА) нанесли удар по оборонительным сооружениям «Хайят Тахрир Аш-Шам» в окрестностях города Хан Шейхун. Кроме того, под огнем оказались военные объекты группировки «Джейш Аль-Изза» в районе шоссе Аль-Тах — Ат-Тамана недалеко от границы с Хамой. Отмечается, что прежде чем нанести удар, правительственные силы провели разведывательную миссию в воздушном пространстве.

В свою очередь антиправительственные объединения «Тахрир Аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия» ведут спецоперации, направленные на выявление агентов САА, передает в сети Twitter военный источник (VivaRevolt).

Провинция Хама

В северной части региона вновь интенсифицировались перестрелки между САА, выступающей при поддержке проправительственных отрядов Национальных сил обороны (NDF), и радикалами незаконных вооруженных формирований. Twitter-канал (SyriaWar2) передает, что под обстрелом Сибирской арабской армии (САА) оказались огневые позиции боевиков на окраинах населенных пунктов Аль-Латамина, Аль-Алави и Маркаба. По данным новостного агентства Al Masdar News, ударам САА предшествовала атака джихадистами опорных пунктов NDF на контрольно-пропускном пункте у города Аз-Залакият.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)