Самый злостный алиментщик России должен своей жене и детям 118 млн рублей

Москва, 29 июля. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) нашла гражданина Российской Федерации с самой большой задолженностью по алиментам.

По имеющейся информации, самым злостным алиментщиком оказался 50-летний гражданин В., житель Москвы, который задолжал бывшей супруге и четырем детям свыше 118 млн рублей.

Отмечается, что москвич решил добровольно не выполнять алиментные обязательства перед своей бывшей семьей, передает RT.

«В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем к должнику применён весь комплекс мер принудительного исполнения», — подчеркнули в пресс-службе ФССП.

Ранее сообщалось, что должникам по алиментам могут запретить выдавать заграничные паспорта в России.