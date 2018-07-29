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Самый злостный алиментщик России должен своей жене и детям 118 млн рублей
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    Самый злостный алиментщик России должен своей жене и детям 118 млн рублей

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    Самый злостный алиментщик России должен своей жене и детям 118 млн рублей

    Москва, 29 июля. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) нашла гражданина Российской Федерации с самой большой задолженностью по алиментам.

    По имеющейся информации, самым злостным алиментщиком оказался 50-летний гражданин В., житель Москвы, который задолжал бывшей супруге и четырем детям свыше 118 млн рублей.

    Отмечается, что москвич решил добровольно не выполнять алиментные обязательства перед своей бывшей семьей, передает RT.

    «В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем к должнику применён весь комплекс мер принудительного исполнения», — подчеркнули в пресс-службе ФССП.

    Ранее сообщалось, что должникам по алиментам могут запретить выдавать заграничные паспорта в России.

    Автор: Дана Балан
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