Лондон, 29 июля. Лондонские детективы продолжают искать емкость с использованным при отравлении Скрипалей веществом. По их мнению, при атаке в Солсбери и Эймсбери были использованы разные флаконы. По данным британского таблоида Sunday Mirror, при атаке на британку Дон Стерджес и Чарльза Роули была использована иная емкость, поскольку в последнем случае она была запечатана.

При этом следователи поделились опасениями, что после отравления экс-полковника ГРУ и его дочери Юлии исполнители нападения могли избавиться от пузырmrf, таким образом, число жертв «Новичка» может увеличиться, если флакон так и лежит там, где его выбросили. Кроме того, источник в британском правительстве утверждает, что емкость якобы могла быть куплена только в России.

«Предположение, что он не из России, почти смехотворно. Если этот пузырек (использованный при атаке в Эймсбери. – Прим. ФАН) был запечатан, они использовали другой для входной двери Скрипалей», — убежден собеседник таблоида, отметив, что сейчас о его местонахождении можно только догадываться.

В газете также сообщается, что лондонские следователи убеждены, что Скрипалей отравили по крайней мере две группы людей из России, разрабатывая версию, что одна из групп якобы привезла яд в Британию за несколько недель до нападения в Солсбери, а другая группа уже осуществила отравление.