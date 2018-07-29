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Украина
Украинские националисты подрались с полицией из-за застройки экопарка
Общество
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    Украинские националисты подрались с полицией из-за застройки экопарка

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    Украинские националисты подрались с полицией из-за застройки экопарка

    Киев, 29 июля. Националисты в минувшую субботу устроили массовые беспорядки в украинской столице в связи с застройкой в районе экологического парка Осокорки.

    По данным украинских СМИ, инициаторами драки стали активисты «Национального корпуса» (запрещена в России). Радикалы пробрались на строительную площадку и разгромили ограждающие территорию заборы.

    На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

    Отмечается, что на требования стражей порядка покинуть территорию радикалы начали их провоцировать — вели себя агрессивно и оскорбляли полицейских.

    В результате были задержаны два человека, в отношении них возбуждено дело.

    Напомним, накануне украинские националисты избили главного редактора издания «Известия Борзнянщины» из-за статьи о православном молодежном лагере.

    Автор: Дана Балан
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