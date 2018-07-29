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Два автомобиля столкнулись в Забайкальском крае, есть жертвы
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    Два автомобиля столкнулись в Забайкальском крае, есть жертвы

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    Два автомобиля столкнулись в Забайкальском крае, есть жертвы

    Чита, 29 июля. В результате столкновения двух легковых машин в Оловяннинском районе Забайкальского края погибли четыре человека. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Главного управления МВД по Забайкальскому краю.

    По данным ведомства, в ночь на воскресенье на федеральной трассе Чита — Забайкальск водитель машины «Жигули» выехал на полосу встречного движения и протаранил транспортное средство Toyota Hiace.

    В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественного автомобиля и трое пассажиров погибли на месте. Водитель Toyota и двое пассажиров доставлены в медицинское учреждение с повреждениями различной степени тяжести.

    На данный момент выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

    Ранее сообщалось, что три человека погибли в массовом ДТП на трассе Пермь — Березники.

    Автор: Дана Балан
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