Два автомобиля столкнулись в Забайкальском крае, есть жертвы

Чита, 29 июля. В результате столкновения двух легковых машин в Оловяннинском районе Забайкальского края погибли четыре человека. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Главного управления МВД по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, в ночь на воскресенье на федеральной трассе Чита — Забайкальск водитель машины «Жигули» выехал на полосу встречного движения и протаранил транспортное средство Toyota Hiace.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественного автомобиля и трое пассажиров погибли на месте. Водитель Toyota и двое пассажиров доставлены в медицинское учреждение с повреждениями различной степени тяжести.

На данный момент выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в массовом ДТП на трассе Пермь — Березники.