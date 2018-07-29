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Совфед одобрил создание спецзон с льготами для иностранных фирм
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    Совфед одобрил создание спецзон с льготами для иностранных фирм

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    Совфед одобрил создание спецзон с льготами для иностранных фирм

    Москва, 29 июля. Совет Федерации ратифицировал пакет законов о формировании на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области зон с льготными условиями для работы зарубежных компаний.

    Согласно законопроекту, на указанных островах сформируют специальные административные районы, где будет действовать «более гибкий правовой режим, в частности налогового и валютного регулирования».

    Также в этих районах в качестве международной компании смогут стать зарубежные юридические лица и российские структуры, работающие в статусе обществ с ограниченной ответственностью, публичных или непубличных акционерных обществ. При этом офис и другие предприятия фирмы обязаны находиться на островах.

    Отмечается, что фирмы получат специальный статус, а также государственную регистрацию в ЕГРЮЛ, если они возьмут на себя официальные обязательства по работе с инвестициями на российской территории. Их минимальная доля [инвестиций] составляет 50 млн рублей за полгода с даты регистрации.

    Автор: Дана Балан
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