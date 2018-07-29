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Донбасс: ВСУ за сутки дважды обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ за сутки дважды обстреляли территорию ЛНР

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    Донбасс: ВСУ за сутки дважды обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 29 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза за минувшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в воскресенье заявили в пресс-службе народной милиции ЛНР.

    По данным военного ведомства республики, за прошедшие сутки киевские военные два раза нарушили режим прекращения военных действий, применив минометы, вооружение БМП, также гранатометы различных типов.

    Согласно информации народной милиции, под обстрелы ВСУ попали районы населенных пунктов Лозовое и Сокольники. В общей сложности по территории республики было выпущено свыше 70 снарядов.

    «По предварительным данным, потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет», — отметили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее контактная группа по Украине на встрече в столице Белоруссии согласовала полное прекращение военных действий в Донбассе с 1 июля​​​.

    Автор: Дана Балан
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