Назван топ-5 самых быстрых автомобилей стоимостью до 2 млн рублей

Москва, 29 июля. Автомобильные эксперты ресурса SpeedMe представили рейтинг самых быстрых машин в массовом сегменте стоимостью до двух миллионов рублей.

Первое место в топ-5 занял «заряженный» хетчбэк Volkswagen Golf R с 2,0-литровым мотором, менее чем за пять секунд немецкий автомобиль способен разогнаться до ста километров в час. На отечественном рынке его стоимость составляет 1 676 000 рублей.

На второй строчке расположен немецкий седан Audi S3 с 1,4-литровым 150-сильным турбинным мотором — 1 638 000 рублей. Тройку замыкает американский Ford Focus ST с 250-сильным двигателем — 1 600 000 рублей.

Также в топ-5 попали Mini John Cooper Works, стоимость которого начинается от 1 995 000 рублей, и Seat Leon Cupra, который можно приобрести на европейском рынке за 30 тысяч евро.

Ранее эксперты назвали топ-10 самых доступных автомобилей до 500 тыс. рублей в России.