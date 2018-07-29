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Назван топ-5 самых быстрых автомобилей стоимостью до 2 млн рублей
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    Назван топ-5 самых быстрых автомобилей стоимостью до 2 млн рублей

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    Назван топ-5 самых быстрых автомобилей стоимостью до 2 млн рублей

    Москва, 29 июля. Автомобильные эксперты ресурса SpeedMe представили рейтинг самых быстрых машин в массовом сегменте стоимостью до двух миллионов рублей.

    Первое место в топ-5 занял «заряженный» хетчбэк Volkswagen Golf R с 2,0-литровым мотором, менее чем за пять секунд немецкий автомобиль способен разогнаться до ста километров в час. На отечественном рынке его стоимость составляет 1 676 000 рублей.

    На второй строчке расположен немецкий седан Audi S3 с 1,4-литровым 150-сильным турбинным мотором — 1 638 000 рублей. Тройку замыкает американский Ford Focus ST с 250-сильным двигателем — 1 600 000 рублей.

    Назван топ-5 самых быстрых автомобилей стоимостью до 2 млн рублей

    Также в топ-5 попали Mini John Cooper Works, стоимость которого начинается от 1 995 000 рублей, и Seat Leon Cupra, который можно приобрести на европейском рынке за 30 тысяч евро.

    Ранее эксперты назвали топ-10 самых доступных автомобилей до 500 тыс. рублей в России.

    Автор: Дана Балан
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