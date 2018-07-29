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Картину Коровина продали с аукциона за 560 тысяч евро
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    Картину Коровина продали с аукциона за 560 тысяч евро

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    Картину Коровина продали с аукциона за 560 тысяч евро

    Париж, 29 июля. Картина русского живописца Константина Коровина «Веранда» продана за 560 тысяч евро на аукционе во Франции, сообщает агентство France-Presse.

    Полотно написано в Крыму незадолго до эмиграции Коровина в 1922 году. Это одна из последних импрессионистских картин художника. С 1925 года она хранилась в частных коллекциях во Франции. На этот раз «Веранду» приобрел пожелавший остаться неизвестным российский коллекционер.

    Ранее телеканал «360» сообщил, что в американском штате Техас собираются выставить на аукцион личные вещи первым в истории человечества ступившего на Луну астронавта Нила Армстронга.

    Организаторы планируют продать кепку бойскаута Армстронга и флаг университета Пердью, где в свое время учился астронавт. Эти вещи Нил Армстронг брал с собой на Луну.

    Автор: Виктор Мальцев
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