Картину Коровина продали с аукциона за 560 тысяч евро

Париж, 29 июля. Картина русского живописца Константина Коровина «Веранда» продана за 560 тысяч евро на аукционе во Франции, сообщает агентство France-Presse.

Полотно написано в Крыму незадолго до эмиграции Коровина в 1922 году. Это одна из последних импрессионистских картин художника. С 1925 года она хранилась в частных коллекциях во Франции. На этот раз «Веранду» приобрел пожелавший остаться неизвестным российский коллекционер.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в американском штате Техас собираются выставить на аукцион личные вещи первым в истории человечества ступившего на Луну астронавта Нила Армстронга.

Организаторы планируют продать кепку бойскаута Армстронга и флаг университета Пердью, где в свое время учился астронавт. Эти вещи Нил Армстронг брал с собой на Луну.