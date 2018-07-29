Назван топ-10 самых доступных автомобилей до 500 тыс. рублей в России

Москва, 29 июля. Специалисты автомобильной индустрии назвали топ-10 самых доступных по цене машин стоимостью до 500 тыс. рублей. В рейтинг попали как иномарки, так и представители российской автомобильной промышленности.

Первую строчку рейтинга заняла отечественная Lada Granta стоимостью от 409 900 рублей. На второй строчке списка оказалась Lada Priora за 424 900 рублей, «бронза» досталась лифтбэку Lada Granta за 434 900 рублей.

По словам экспертов, с января 2018 года указанные автомобили прибавили в цене по 10 тысяч рублей, сообщает «URA.RU».

Далее по списку идут такие автомобили, как седан Brilliance H230 — 459 тыс. рублей и хэтчбек Lada Kalina — 460 тыс. рублей.

Кроме того, в топ-10 попали японская машина Datsun on-DO (461 тыс. рублей), отечественные внедорожник Lada 4×4 (469 тыс. рублей) и Lada Kalina (475 тыс. рублей).

Последние две строчки списка отдали узбекскому хэтчбеку Ravon R2 (489 тыс. рублей) и китайскому автомобилю FAW Oley (491 тыс. рублей).

Также исследователи отметили, что при покупке транспортных средств с пробегом российские автолюбители чаще всего обращают внимание на такие марки, как немецкие BMW, Mercedes и американский Ford.