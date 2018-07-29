Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 10

Джакарта, 29 июля. Не менее 10 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего на острове Ломбок в Индонезии. Об этом сообщает портал Channel News Asia со ссылкой на данные правоохранительных служб.

По последней информации, 10 человек погибли в результате землетрясения, не менее 12 человек получили различные ранения и были экстренно госпитализированы.

Ранее сообщалось о трех жертвах стихийного бедствия.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на острове Ломбок в Индонезии в ночь на воскресенье.

Напомним, ранее стало известно, что почти 300 человек пострадали при землетрясении в Иране.