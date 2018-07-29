Меню
Весь мир
Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 10
Общество
Мощный ливень заставил разуться пассажиров аэропорта «Пулково»
Следующая новость
Загрузка...

    Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 10

    88

    Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 10

    Джакарта, 29 июля. Не менее 10 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего на острове Ломбок в Индонезии. Об этом сообщает портал Channel News Asia со ссылкой на данные правоохранительных служб.

    По последней информации, 10 человек погибли в результате землетрясения, не менее 12 человек получили различные ранения и были экстренно госпитализированы.

    Ранее сообщалось о трех жертвах стихийного бедствия.

    Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на острове Ломбок в Индонезии в ночь на воскресенье.

    Напомним, ранее стало известно, что почти 300 человек пострадали при землетрясении в Иране.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.