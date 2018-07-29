В Берлине не поверили в «причастность» России к отравлению Скрипалей

Берлин, 29 июля. Ни у британских, ни у немецких спецслужб нет доказательств мнимой причастности России к отравлению Скрипалей. Об этом в интервью изданию Junge Welt заявила депутат Бундестага Хайке Хензель.

Хензель отметила, что правительство Германии отказалось предоставить Бундестагу и гражданам полученные из Лондона доказательства второй раз за короткий срок. Тем не менее, на основании этих доказательств Россию обвинили в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

Депутат уверена, что отказ правительства свидетельствует о том, что «ни у британских, ни у немецких спецслужб нет доказательств» причастности России. Хензель также напомнила о том, что правительство Германии не ответило на вопрос, обладают ли немецкие спецслужбы отравляющим веществом А-234, которое якобы использовали при отравлении Скрипалей.

Ранее о том, что Британия ставит своими действиями под удар собственную репутацию, и репутацию своих союзников заявили в российском посольстве в Лондоне. Дипломаты отметили, что британцы поторопились с назначением виновных, но не предоставили подтверждения причастности России, сообщает телеканал «360».

Напомним, 4 марта в Солсбери были госпитализированы Сергей и Юлия Скрипаль. Британские власти заявили об отравлении потерпевших отравляющим веществом А-234 и обвинили в причастности Россию. Москва отвергла обвинения, потребовав предъявить доказательства. Но Лондон до сих пор их не предоставил.