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Владимир Путин примет военно-морской парад в Петербурге | 29 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Владимир Путин примет военно-морской парад в Петербурге | 29 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    На Украине отметили 1030-летие Крещения Руси. Сирийская армия взяла под контроль населенные пункты в предместьях Даръа. В Калифорнии из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС. Владимир Путин примет главный военно-морской парад в Петербурге.
    8:37 29 Июля 2018
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    На Украине отметили 1030-летие Крещения Руси

    Владимир Путин примет военно-морской парад в Петербурге | 29 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    1030-ую годовщину Крещения Руси отметили не только в нашей стране, но и на Украине. В центре Киева люди зажгли фонарики на телефонах и выстроились в православный крест. По замыслу организаторов, такой жест означает объединение православной Украины и всего украинского народа. Как сообщил с места событий корреспондент Федерального агентства новостей, к флэшмобу присоединились и другие города: Житомир, Харьков и Днепропетровск. Ранее в украинской столице прошла официальная часть праздника: в ней приняли участие более 200 тысяч граждан, в том числе украинский президент Петр Порошенко, чиновники и сотрудники силовых ведомств. При этом во время шествия были слышны националистические выкрики.

    Сирийская армия взяла под контроль населенные пункты в предместьях Даръа

    Владимир Путин примет военно-морской парад в Петербурге | 29 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Сирийская армия взяла под контроль территории в предместьях Даръа. После ликвидации боевиков были обнаружены склады с оружием и боеприпасами. В освобожденных районах саперы проводят разминирование. За последнюю неделю армия Дамаска освободила около 20 населенных пунктов, наступление спровоцировало активизацию боевиков в разных регионах арабской республики, возросло число минометных обстрелов. Однако правительственные войска продолжают двигаться на юг.

    В Калифорнии из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС

    Владимир Путин примет военно-морской парад в Петербурге | 29 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В штате Калифорния из-за лесных пожаров, которые начались 23 июля, объявлен режим чрезвычайного положения. Такое распоряжение отдал американский лидер Дональд Трамп. В Белом доме пообещали оказать местным жителям всестороннюю поддержку на федеральном уровне. Аналогичная ситуация произошла в Калифорнии в мае этого года: тогда тоже наблюдались масштабные пожары, однако весенняя ЧС могла быть умышленным поджогом.

    Владимир Путин примет главный военно-морской парад в Петербурге

    Владимир Путин примет военно-морской парад в Петербурге | 29 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Сегодня отмечается день Военно-морского флота. Главный парад пройдет сегодня в акватории Невы в Санкт-Петербурге. Его примет главнокомандующий Вооруженными силами России – Владимир Путин. Участие в параде примет 41 корабль. Дворцовый, Благовещенский, Литейный и Троицкий мосты Северной столицы для проведения военно-морского парада будут разведены. Российский лидер примет участие и в других праздничных мероприятиях в честь Дня ВМФ.
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