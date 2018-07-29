Владимир Путин примет военно-морской парад в Петербурге | 29 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

На Украине отметили 1030-летие Крещения Руси 1030-ую годовщину Крещения Руси отметили не только в нашей стране, но и на Украине. В центре Киева люди зажгли фонарики на телефонах и выстроились в православный крест. По замыслу организаторов, такой жест означает объединение православной Украины и всего украинского народа. Как сообщил с места событий корреспондент Федерального агентства новостей, к флэшмобу присоединились и другие города: Житомир, Харьков и Днепропетровск. Ранее в украинской столице прошла официальная часть праздника: в ней приняли участие более 200 тысяч граждан, в том числе украинский президент Петр Порошенко, чиновники и сотрудники силовых ведомств. При этом во время шествия были слышны националистические выкрики.

Сирийская армия взяла под контроль населенные пункты в предместьях Даръа Сирийская армия взяла под контроль территории в предместьях Даръа. После ликвидации боевиков были обнаружены склады с оружием и боеприпасами. В освобожденных районах саперы проводят разминирование. За последнюю неделю армия Дамаска освободила около 20 населенных пунктов, наступление спровоцировало активизацию боевиков в разных регионах арабской республики, возросло число минометных обстрелов. Однако правительственные войска продолжают двигаться на юг.

В Калифорнии из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС В штате Калифорния из-за лесных пожаров, которые начались 23 июля, объявлен режим чрезвычайного положения. Такое распоряжение отдал американский лидер Дональд Трамп. В Белом доме пообещали оказать местным жителям всестороннюю поддержку на федеральном уровне. Аналогичная ситуация произошла в Калифорнии в мае этого года: тогда тоже наблюдались масштабные пожары, однако весенняя ЧС могла быть умышленным поджогом.