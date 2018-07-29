Известный российский трубач умер на 59-м году жизни

Москва, 29 июля. Российский трубач, руководитель эстрадного оркестра «Данс-ленд» Семен Мильштейн скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщили в социальных сетях его родные и знакомые.

«Мы все знали, как мужественно он борется со своей болезнью. Мы видели и радовались, когда он работал. Благодаря этому человеку я получил дополнительные возможности петь с живым оркестром, учиться этому», — написал актер театра и кино Александр Олешко.

В течение 13 лет Мильштейн руководил эстрадным джаз-оркестром «Данс-ленд». Кроме того, отечественный музыкант преподавал в Детской музыкальной школе имени Гнесиных.

Мильштейн — заслуженный артист России.