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Известный российский трубач умер на 59-м году жизни
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    Известный российский трубач умер на 59-м году жизни

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    Известный российский трубач умер на 59-м году жизни

    Москва, 29 июля. Российский трубач, руководитель эстрадного оркестра «Данс-ленд» Семен Мильштейн скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщили в социальных сетях его родные и знакомые.

    «Мы все знали, как мужественно он борется со своей болезнью. Мы видели и радовались, когда он работал. Благодаря этому человеку я получил дополнительные возможности петь с живым оркестром, учиться этому», — написал актер театра и кино Александр Олешко.

    В течение 13 лет Мильштейн руководил эстрадным джаз-оркестром «Данс-ленд». Кроме того, отечественный музыкант преподавал в Детской музыкальной школе имени Гнесиных.

    Мильштейн — заслуженный артист России.

    Автор: Дана Балан
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