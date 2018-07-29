Американские ученые выяснили, чем опасны вейпы

Лос-Анджелес, 29 июля. Вейпинг значительно повышает риск развития рака ротовой полости. Об этом рассказали ученые из университета Калифорнии во время научного конгресса Международной ассоциации стоматологов.

Как заявили эксперты, использующие вейпы люди имеют точно такие же шансы получить рак ротовой полости, как и простые курильщики. Отмечается, что это связано с попаданием в организм канцерогена, который образуется при «прогорании» жидкости в вейпе.

По словам представителя университета Калифорнии Бенджамина Чаффи, большая часть людей, употребляющих никотин в разной форме, получает практически аналогичную долю канцерогенов, вызывающих рак ротовой полости, как и обычные курильщики, передает РИА Новости.

В исследовании принимали участие свыше 1,5 тыс. человек, среди которых были курильщики и вейперы. Как и ожидалось, в анализах простых курильщиков было зафиксировано большое количество канцерогенов.

Впрочем, в ходе исследования оказалось, что в анализах вейперов было обнаружено почти такое же количество этого вещества. Анализы респондентов, которые и курят сигареты, и вейпят и вовсе вызвали тревогу у специалистов, поскольку они [анализы] содержали больше канцерогенов, чем у потребляющих табачные изделия людей.