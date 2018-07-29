В Германии потребовали ограничить срок полномочий канцлера

Берлин, 29 июля. Лидер немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер заявил о необходимости ограничить восемью или десятью годами срок правления канцлера Германии.

Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель возглавляет правительство четвертый раз подряд. По мнению лидера СвДП, длительные срок пребывания во власти делает Меркель недостаточно прогрессивной, сообщает телеканал «360».

«Я выступаю за то, чтобы ограничить срок полномочий главы правительства в Германии восемью или десятью годами. Любой другой глава правительства был бы прогрессивнее, чем госпожа Меркель. Это связано с длиной срока», — заявил Линднер.

Политик пояснил, что на 13-м году службы Ангела Меркель «политически истощена» а с таким канцлером и «в таком положении» Германии не удастся добиться необходимого подъема.